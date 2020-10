Weitere 15 Menschen sind im Kreis Weimarer Land an Corona erkrankt (Stand: Donnerstag, 16.30 Uhr). Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Darunter befindet sich auch ein Bewohner des Seniorenheims in Blankenhain. Die Wohngruppe und die Betreuer sind in Quarantäne und werden am heutigen Freitag alle getestet, teilt das Landratsamt mit. Zudem läuft nach Angaben des Landratsamtes noch die Nachverfolgung der Menschen, zu denen die Neuerkrankten Kontakt hatten.

233 Erkrankte insgesamt während der Pandemie

Ein weiterer Mensch ist genesen. Damit sind insgesamt 70 Menschen im Landkreis corona-positiv, 37 Männer und 33 Frauen, von denen sich einer in stationärer Behandlung befindet. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert liegt bei 57,3; in diesem Zeitraum erkrankten 47 Menschen neu. Insgesamt waren während der Pandemie 233 Menschen im Landkreis erkrankt. 157 davon sind wieder gesund, aber auch sechs verstorben. 19 weitere Menschen sind in Quarantäne, was insgesamt 490 isolierte Kontaktpersonen bedeutet. 51 Reiserückkehrer aus Risikogebieten sind in häuslicher Absonderung, vier mehr, als noch am Mittwoch bekannt waren.

Keine Kindergärten und Schulen geschlossen

Unter den Kindergärten und Schulen im Weimarer Land gibt es derweil keine Einrichtung mehr, die wegen Corona geschlossen ist. Jeweils eine bestätigte Infektion gibt es für den Kindergarten „St. Martin“ in Blankenhain und die Kita „Zum Igelbau“ in Pfiffelbach.