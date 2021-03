Corona-Infektionszahlen im Weimarer Land steigen weiter

Ein Corona-Schnelltest wird durchgeführt. Bestätigt sich das Ergebnis auch in einem PCR-Test, taucht der Fall in der offiziellen Statistik auf (Symbolfoto).

Weimarer Land. Landratsamt Weimarer Land meldet auch am Sonntag zahlreiche Neuinfektionen mit dem Coronavirus. 7-Tage-Inzidenzwert erneut gestiegen.

Die Zahl der registrierten Infektionen mit dem Coronavirus im Weimarer Land hat auch am Sonntag erneut zugenommen. In der letzten Woche fanden insgesamt 143 Übertragungen des Erregers statt. In der Folge stieg der 7-Tageinzidenzwert für den Kreis am Sonntagvormittag auf einen Wert von 174,1 (Freitag: 144,8; Samstag: 163,1). Alle aktuellen Entwicklungen im Corona-Liveblog

Gegenüber dem Vortag wurden 24 Neuinfektionen gemeldet. Aktuell befänden sich drei Personen unter den 242 aktiv Infizierten in stationärer Behandlung.

Besonders viele Infektionen in Apolda

Insgesamt 685 Kontaktpersonen befinden sich in Quarantäne, weitere 63 Reiserückkehrer seien in häuslicher Absonderung.

In 47 Orten des Weimarer Landes gebe es laut Angaben des Landratsamtes derzeit Personen, die in jüngster Vergangenheit positiv auf das Corona-Virus getestet worden sind und noch nicht als genesen gelten. Hiervon leben mindestens 90 Personen in Apolda oder einem Ortsteil (14 mehr als am Vortag), mindestens 30 in der Kernortschaft oder der Landgemeinde Bad Sulza (zwei mehr als am Vortag) und mindestens 11 Personen in Blankenhain.

Genauere Statistiken über die lokale Verteilung der Infektionen liegen der Redaktion trotz Anfrage vom Freitag auch am Sonntag nicht vor.