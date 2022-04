Corona-Inzidenz im Weimarer Land steigt wieder an

Weimarer Land. Im Weimarer Land wurden einige neue Coronafälle registriert. Damit steigt die Inzidenz nach dem Abwärtstrend der vergangenen Wochen wieder an.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Weimarer Land steigt wieder an. Nachdem am vergangenen Mittwoch, 20. April, mit einer Corona-Inzidenz von 348,8 der tiefste Wert seit langem erreicht wurde, steigt sie nun jeden Tag wieder leicht an. Mit Stand Dienstag, 26. April, liegt sie laut Robert-Koch-Institut (RKI) bei 529,8. Im Landkreis Weimarer Land waren noch Anfang April Inzidenz-Höchstwerte von fast 2000 erreicht worden.

Aktuell gelten 941 Personen als Corona-positiv. Damit sind 71 Fälle seit dem Vortag hinzugekommen. Allerdings sind weniger Menschen auf stationäre Hilfe angewiesen. Nur noch sieben Personen befinden sich im Krankenhaus. 20 Kontaktpersonen von Infizierten sind aktuell in Quarantäne. Das teilte das Landratsamt in Apolda mit.

Seit Pandemiebeginn wurden im Landkreis Weimarer Land insgesamt 26.628 Coronafälle registriert.