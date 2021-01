Corona-Inzidenzwert für Weimarer Land klettert auf 275,6

Am Dienstag, 5. Januar 2021, Stand 17 Uhr, hat das Landratsamt in Apolda 39 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Der 7-Tage-Inzidenzwert steigt damit auf 275,6. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Die Zahl der so genannten Aktivkranken gab das Landratsamt mit 416 an. Die Zahl der an Covid-19 erkrankten Patienten in stationärer Behandlung sank von 21 auf 19. Seit Beginn der Pandemie sind 13 Personen im Zusammenhang mit dieser Krankheit im Weimarer Land verstorben.

Da in den letzten sieben Tagen 226 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert worden sind, stieg der 7-Tage-Inzidenzwert auf 275,5. Am 31. Dezember 2020 hatte dieser Wert noch unter der relevanten Marke von 200 gelegen (195,1) und war dann seit Neujahr, mutmaßlich durch Nachmeldungen sprunghaft angestiegen.