Corona-Tests ohne Termin in Apolda und Bad Sulza

Apolda Kreis Weimarer Land eröffnet erstes Testzentrum in der Apotheke am Darrplatz in Apolda

Der Kreis Weimarer Land hat unter anderem die Apotheke am Darrplatz in Apolda damit beauftragt, bei jedem Bürger einmal wöchentlich einen kostenlosen Coronatest durchzuführen (Mo, Mi, Fr 9-13 Uhr und Di und Do 14-18 Uhr). Ab Dienstag gibt es diesen Service auch im Rathaus Bad Sulza (Di und Do 8-11 Uhr) und immer mittwochs von 16-19 Uhr in der Sporthalle in der Lessingstraße. Corona-Blog: Ramelow fordert zusätzliche Impfdosen für Hotspots - Neue Verordnung in Kraft