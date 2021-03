Corona-Testung ohne Termin

Der Kreis Weimarer Land hat unter anderem die Apotheke am Darrplatz in Apolda damit beauftragt, bei jedem Bürger einmal wöchentlich einen kostenlosen Coronatest durchzuführen (Mo, Mi, Fr 9-13 Uhr und Di und Do 14-18 Uhr). Ab Dienstag gibt es diesen Service auch im Rathaus Bad Sulza (Di und Do 8-11 Uhr) und immer mittwochs von 16-19 Uhr in der Sporthalle in der Lessingstraße.