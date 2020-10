Corona: Weimarer Land rutscht weiter in den roten Bereich

Insgesamt 14 bestätigte Neuinfektion meldete (Stand: Dienstag, 16 Uhr) das Gesundheitsamt des Weimarer Landes. Dementsprechend gelten nun 53 Personen als Aktivkranke. Damit schießt der Inzidenzwert im Landkreis weit in den tiefroten Bereich. Lag dieser tags zuvor noch bei 35 und kratzte gerade so an der oberen Schwelle von Gelb zu Rot, steht er nun bei 50.

Damit einhergehend wird ab diesen Samstag eine neue Allgemeinverfügung in Kraft treten, die am Freitag über die Presse veröffentlicht werden soll, heißt es aus dem Landratsamt. Die neue Verordnung soll bis zum 22. November gelten, sollte der Inzidenzwert innerhalb dieses Zeitraums die Marke von 100 nicht übersteigen. Denn dann würde noch vor diesem Datum die nächste Verordnung mit weiteren Einschränkungen in Kraft treten. Bei einer Sitzung des Pandemiestabes am Dienstagnachmittag wurden die einzelnen Maßnahmen abgestimmt, die ab dem Wochenende gelten sollen. Dem Vernehmen nach betrifft dies folgende Regelungen:



Begrenzung der Personenanzahl in geschlossenen Räumen auf 25, unter freiem Himmel 50

Ligasport dürfte weiterhin ohne Publikum stattfinden

Sportvereine würden Trainingseinheiten bis 15 Personen pro Hallenhälfte durchführen dürfen

Untersagt werden sollen allerdings alle Volks-, Stadt- und Herbstfeste mit öffentlichem Publikumsverkehr

Zudem wird allen Gemeinden im Landkreis angeraten, ihre Jugendclubs, Dorfgemeinschaftshäuser und andere öffentliche Begegnungsräume vorerst zu schließen

Gaststätten und Restaurants müssen künftig nicht nur Name und Adresse der Gäste einfordern, sondern auch zwingend deren Telefonnummer und E-Mail-Kontakt

Bei der Erarbeitung der neuen Allgemeinverfügung hat sich der Pandemiestab dieses Mal auch Rat von anderen Städten und deren Verordnungen eingeholt, erklärt Pressesprecherin Silke Schmidt. Gleichwohl bei der gestrigen Sitzung auch über eine Sperrstunde im Landkreis gesprochen wurde, will das Weimarer Land auf dieses Mittel vorerst verzichten. Vielmehr wird an die Menschen appelliert, Vernunft walten zu lassen.

Mit aktuell 438 Personen, die sich in Quarantäne befinden, hat das Landratsamt eine weitere kritische Marke erreicht. Auf Nachfrage sagt Silke Schmidt dazu: „Die Kontaktverfolgung gestaltet sich wegen der hohen Zahl immer schwieriger..“ Aus diesem Grund hat die Behörde einen Verlängerungsantrag für die sechs Bundeswehrangehörigen gestellt, die seit Wochen im Gesundheitsamt bei den Telefondiensten aushelfen. Derzeit unterstützen zudem alle Mitarbeiter des Gesundheitsamtes, weitere Kollegen aus dem Landratsamt sowie die Auszubildenden die telefonische Kontaktverfolgung.

Wegen der schieren Menge an Vorgängen werden seit Kurzem Personen in Quarantäne nur noch dann täglich kontaktiert, wenn sich deren Zustand merklich ändert, um zeitnah weitere Schritte in die Wege leiten zu können. Alle anderen werden im zweitägigen Rhythmus angerufen.