Auch an der Lessingschule ist der Karnevalsauftakt gefeiert worden. Das geht aus einer Mitteilung der Schülervertretung hervor. Am 11.11. um 11.11 Uhr übergab Schulleiter Hans-Jürgen Häfner den Schulschlüssel.

Bereits am Vortag war das neue Prinzenpaar gewählt worden. Der Schülervertretung können Wochen vorher Vorschläge gemacht werden. In diesem Jahr standen gleich 9 Schülerinnen und Schüler zur Auswahl. Am 10.11. – noch vor dem großen Termin – begann der Wahlmarathon. „Zuerst wurden die Namen unserer zukünftigen Tollitäten bestimmt. Prinz Socke 6. und Prinzessin Masche 6. werden in dieser Saison unsere Faschingszeit leiten. Dann war die Wahl der Tollitäten dran, zuerst unsere Prinzessin.“ Aus der Vielzahl der Vorschläge machte Kim Lafaire aus der Klasse 4 das Rennen. Bei der Wahl des Prinzen ging es relativ knapp zu. Oskar Maibohm aus der Klasse 3 wurde der neue Prinz.

Danach wurde am Motto gefeilt. Und das kam heraus. „Corona Zeit in diesen Tagen, lässt sich als Narr auch gut ertragen. Bei Lessings geht es jetzt mal rund, wir achten drauf und sind gesund.“

Nach der Schlüsselübergabe zog das Prinzenpaar mit seinem Gefolge durch das gesamte Schulhaus und eröffnete in jeder Klasse, unter Einhaltung der Abstandsregeln, die Faschingszeit.