Coronafälle: Kitas im Weimarer Land teilweise geschlossen

Archivaufnahme der Kita Kunterbunt in Apolda. Zwei Gruppen befinden sich seit dem Wochenende nach positiven Corona-Befunden in Quarantäne.

Weimarer Land Nach positiven Coronabefunden ist die Kita Sachsenhausen geschlossen und zwei Gruppen der Kita Kunterbunt Apolda sind in Quarantäne.

Zum Samstagmorgen meldet das Landratsamt in Apolda erneut ein hohes Infektionsgeschehen. Nach positiven Befunden bei Kitakindern wurden die Einrichtungen teilweise komplett geschlossen. Alle aktuellen Entwicklungen im Corona-Liveblog

Laut Gesundheitsamt des Weimarer Landes gab es zuletzt 21 neue Infektionen mit dem Coronavirus, womit die Zahl aller Infektionsfälle im Kreis seit Pandemiebeginn auf 2517 anwächst.

Kitas in Apolda und Sachsenhausen teilweise geschlossen

Unter den Neuansteckungen befindet sich ein Kind, welches an der Kita Sachsenhausen betreut wird. Die Einrichtung ist geschlossen wurden. 31 Kinder seien in Quarantäne.

Ein weiteres Corona-positives Kind wird an der Kita Kunterbunt in Apolda betreut. Dort sind zwei Gruppen in Quarantäne geschickt worden. Eine Schließung ist dort hingegen noch nicht geplant.

7-Tage-Inzidenz im Weimarer Land bei 121,7

Aktuell befinden sich 11 Bewohner des Weimarer Landes im Zusammenhang mit Covid-19 in stationärer Behandlung. Neue Todesfälle wurden in diesem Zusammenhang am Samstag nicht gemeldet.

Insgesamt 100 Neuerkrankungen innerhalb der letzten 7 Tage führen zu einem Inzidenzwert von 121,7. Aktuell befinden sich 354 Kontaktpersonen in Quarantäne, 119 befinden sich in häuslicher Absonderung.