Coronainzidenz im Kreis Weimarer Land steigt weiter

Weimarer Land. Der Aufwärtstrend beim 7-Tageinzidenzwert im Weimarer Land hat sich auch am Montag fortgesetzt. Neue Corona-Infektionen wurden festgestellt.

Der Corona-Inzidenzwert für das Weimarer Land ist auch am Montag in Folge gestiegen. Am Freitag lag der Wert noch bei 144,8. Nach 152 Neuinfektionen binnen einer Woche liegt er mittlerweile bei 185. Am Montag meldete das Landratsamt 14 Neuinfektionen. Insgesamt 732 Kontaktpersonen seien in Quarantäne, 63 Reiserückkehrer befinden sich in häuslicher Absonderung. Von aktuell 256 aktiv Infizierten leben rund die Hälfte aller Personen in Apolda und der Landgemeinde Bad Sulza.