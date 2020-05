Als Dankeschön und Gruß an alle, die zurzeit nicht in die Einrichtung der Caritas hinein dürfen, haben die betagten Bewohner viele Steine bunt bemalt, um damit den Eingang zu schmücken.

Als Dankeschön und Gruß an alle, die zurzeit nicht in die Einrichtung der Caritas hinein dürfen, haben die betagten Bewohner Steine bunt bemalt.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Dankeschön mit bunten Steinen

Weimar. Über viel Zuspruch und Unterstützung aus der katholischen Gemeinde, der Bevölkerung und von den Angehörigen haben sich die Bewohnerinnen und Bewohner des Altenpflegezentrums St. Raphael am Weimarer Hauptbahnhof gefreut. Es wurden Frühlingsboten, Schokolade, selbst genähte Schutzmasken, Fensterbilder und sogar Hefe bei uns abgegeben, berichtete die Leiterin Kerstin Bloch. „Diese Unterstützung bedeutet uns sehr viel.“ Als Dankeschön und Gruß an alle, die zurzeit nicht in die Einrichtung der Caritas hinein dürfen, haben die betagten Bewohner viele Steine bunt bemalt, um damit den Eingang zu schmücken.