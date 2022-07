Dann bin ich auf den Baum gestiegen

Gregor Heidbrink ist Superintendent in Apolda-Buttstedt.

Ob Schlüssel, Handy oder Portmonee: Wenn man wüsste, man verliert etwas, man würde es nicht verlieren. Man hätte es sonst nie im Bus auf den freien Platz neben sich gelegt! Wir können von Glück sagen, wenn wir den Verlust bemerken, bevor es zu spät ist. Und nicht erst an der Supermarktkasse.

Leider ist es nicht nur mit Gegenständen so. Man denkt, man ginge durchs Leben mit an Anstand, Würde oder innerer Haltung. Doch auch diese Dinge verlieren sich, wenn man sie verliert, dann unbemerkt. Es steht keiner morgens auf und sagt: Ab heute bin ich auf der bösen Seite. Nein, viel eher trifft man Entscheidungen, wägt Verantwortung ab gegen Ideale von früher, wägt Wahrhaftigkeit und die daraus resultierenden Konflikte ab gegenüber einem korrupten: „Wir regeln das schon.“ Zachäus ist ein biblisches Beispiel. Ich glaube nicht, dass sein Lebensplan darin bestand, ein korrupter Verräter zu sein. Aber irgendwann hat er es als Chance und Verantwortung begriffen, ein römischer Zolleinnehmer zu werden. Immer großzügiger hat er definiert, auf was er Anspruch erheben darf. Womit er sich für seine Mühen entschädigen darf. Körperlich klein, dafür hat er die größte Hütte!

Als Jesus nach Jericho kommt, drängen sich die Menschen, um ihn zu sehen. Wer klein ist, hat keine Chance durchzukommen. Mancher der Stadtoberen hofft: „Jesus könnte doch bei mir zu Gast sein!“ Sie stehen in der ersten Reihe. Jesus aber sieht nach oben auf einen Baum. Dort sitzt Zachäus. Weil die anderen ihn nicht durchlassen, ist er hinauf geklettert. Nur einen Blick auf Jesus werfen! Jesus aber kennt sogar seinen Namen: „Zachäus, steig herunter, denn bei Dir will ich heute zu Gast sein.“ Zachäus findet seinen Anstand wieder und gibt das ergaunerte Vermögen zurück.

Diese Hoffnung gilt über Zachäus hinaus: Vielleicht ist die Würde gar nicht wirklich weg. Vielleicht braucht es nur den Blick von einem, der dich sieht. Jesus, heißt es, ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist.