Das erste von drei Häuser steht seit Samstag

Das erste von insgesamt drei Insektenhotels wurde am Maifeiertag in Schöten aufgestellt.

Schöten. Statt des traditionellen Maibaumsetzens stellten die Schötener am Samstag ihr erstes von drei Hotels im Ort auf

Damit es im Apoldaer Ortsteil Schöten stets summt und brummt hat sich im vergangenem Jahr der Ortschaftsrat so seine Gedanken gemacht. Dabei wurde die Idee geboren, ein Insektenhotel aufzustellen. Ganz unbürokratisch habe sich für den Bau Mario Trommer angeboten, der auch schon für die Wiederbelebung der Weihnachtskrippe das Handwerkszeug hervorgekramt hatte. Gemeinsam mit seiner Frau Kerstin hat Trommer in den vergangenen Tagen in seinem Garten nun gleich drei solcher Herbergen entstehen lassen.

Am Samstag wurde nun das erste Insektenhotel seiner Art im Dorf aufgestellt. Eigentlich sollte dies seinen Platz neben dem Denkmal finden, steht aber nun doch unter der Linde, was als besserer Standort auserkoren wurde.

Demnächst sollen im Neubaugebiet Richtung Schötener Promenade zwei weitere die beiden Kreisverkehre in der Siedlung zieren.

Unter einem wetterfesten Dach dürfen sich dort künftig Schmetterling, Wildbiene und Co. ganz wie zu Hause fühlen. Neben dem Sponsoring für das Baumaterial halfen am Wochenende Uwe und Henry Wiezorek beim Aufbau.

Ursprünglich sollten die Hotels gemeinsam mit den Kindern im Ort hergestellt werden, was nun leider der Corona-Krise zum Opfer fiel.