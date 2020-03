Das ewige Konzept liegt nun endlich vor

Seit Jahren wird in der Landgemeinde nun schon auf ein Feuerwehrkonzept gewartet. Jetzt liegt der 33 Seiten starke Bedarfs- und Entwicklungsplan auf dem Tisch und wurde am Montag einstimmig vom Gemeinderat abgesegnet. In dem Papier wird der aktuelle Leistungsstand der Wehren in den 12 Ortschaften dargestellt und ein Ausblick auf die kommenden Jahre gegeben. Das Feuerwehrkonzept nahm seinen Weg durch den Bau- und Entwicklungsausschuss, den Gemeinderat und ging durch die Hände der Wehrleiter. Anregungen, die aus den Wehren kamen, wurden in das finale Dokument eingearbeitet.

Neben der Förderung des Zusammengehörigkeitsgefühls soll vor allem die strategische Ausrichtung und Entwicklung des Brandschutzwesens in der Landgemeinde damit gelenkt werden. Dabei stehe man vor der großen Herausforderung, die finanziellen Aufwendungen für Liegenschaften, Fahrzeuge und Ausstattung sowie den laufenden Betrieb jetzt und in der Zukunft im Blick zu haben. Alleine der Investitionsplan für die Anschaffung neuer Fahrzeuge weist bis ins Jahr 2040 einen Bedarf von knapp 2,3 Millionen Euro aus. Das sind Gelder, die langfristig in den Haushalt eingearbeitet werden müssen. Gleiches gilt für die Feuerwehrgerätehäuser, die nicht nur bauordnungsrechtliche, sondern auch feuerwehrspezifische und arbeitsschutzrechtliche Voraussetzungen erfüllen müssen. Defizite werden hier unter anderem in Oßmannstedt, Kromsdorf, Goldbach, Leutenthal und Rohrbach genannt. So mangele es an einem der Standorte beispielsweise an sanitären Einrichtungen und adäquaten Waschmöglichkeiten oder es fehle an der räumlichen Trennung von Umkleidebereichen zur Fahrzeughalle.

Die kleinteilige Siedlungsstruktur der Landgemeinde mit einer niedrigen Bevölkerungsdichte beschreibt eine weitere zentrale Aufgabe, die es zu lösen gilt, denn die Vorgabe der Einsatzgrundzeiten von 10 Minuten macht auch bei einer Flächengemeinde keinen Unterschied zum städtischen Ballungsraum. So soll die Landgemeinde perspektivisch in vier Ausrückebereiche eingeteilt werden. Diese sind auf die derzeitigen infrastrukturellen Gegebenheiten und die tatsächliche Erreichbarkeit abgestellt. Als Hauptzentren werden im Norden Pfiffelbach, im Westen Liebstedt, im Osten Oßmannstedt und im Süden Niederroßla genannt. Wohlweislich betrachtet der Entwicklungsplan auch eine mögliche Anpassung dieser Bereiche etwa bei baulichen Maßnahmen. So ist beispielsweise eine Anbindung von Liebstedt und Goldbach nach Pfiffelbach als zentralen Standort, sowie die Zusammenarbeit von Leutenthal, Rohrbach, Oberreißen und Niederreißen denkbar. Was etwa durch den ländlichen Wegebau realisierbar wäre.

Besonderes Augenmerk legt das Konzept auf die Löschwasserversorgung. Angesichts der letzten beiden trockenen Sommer stehen einige Entnahmestellen aus offenen Gewässern nicht mehr wie gewohnt zur Verfügung. Erste Maßnahmen in den kommenden beiden Jahren: Neubau von Löschwasserzisternen in Denstedt, Bau einer neuen Brunnenstube für den Teich in Wersdorf oder die Sanierung der Löschwasserteiche in Goldbach und Leutenthal. Ebenfalls überprüft werden soll das vorhandene Hydrantennetz, um Defizite zu erkennen und Mängel abzustellen. Gleichzeitig soll abgeklärt werden, inwiefern nicht mehr genutzte technische Anlagen für die Löschwasserversorgung umfunktioniert werden könnten. Auch Eigentümer sollen in die Pflicht genommen werden, mit baulichen Maßnahmen zur Vorhaltung von Löschwasser Sorge zu tragen, die über den Grundschutz hinaus geht. Das gilt für Gebäude mit erhöhten Brand- oder Personenrisiko sowie Einzelobjekte im Außenbereich.

Unter dem Punkt „Ehrenamt ermöglichen“ und „Tagesbereitschaft absichern“ geht das Konzept auf einen weiteren wesentlichen Aspekt, den der Kameraden, ein. So müsse man die Lebenssituationen der Freiwilligen Helfer stets berücksichtigen und Belastbarkeiten durch persönliche Lebenslagen, ob im beruflichen oder privaten Sinne, berücksichtigen. Neben der Tatsache, dass Dörfer zunehmend zu reinen Wohnorten werden, die Arbeitsstelle oft weit entfernt liegt, muss in den einzelnen Ausrückebereichen eine Erhebung der Personalverfügbarkeit durchgeführt werden. Zudem will man die großen ortsansässigen Arbeitgeber in der Landgemeinde für das Thema sensibilisieren und im gegebenen Fall gemeinsame Vereinbarungen fixieren.

Festgeschrieben wurde die Einrichtung eines Wasserwehrdienstes etwa bei Hochwassersituationen, Überschwemmungen oder Starkregenereignissen. Neben den Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehren sollen dafür auch Gemeindebedienstete und Einwohner ab den 18. Lebensjahr zur Hilfe aufgefordert werden können.