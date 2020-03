Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Das neue Outfit bleibt erstmal im Schrank

Die Vorfreude auf das nächste Training ist schon jetzt bei den jüngsten Kickern des Sportvereins Pfiffelbach riesig. Aber zur Zeit müssen die erst einmal die Corona-Zwangspause abwarten.

Dabei haben die dreizehn Mädchen und Jungen erst vor zwei Wochen ein neues Outfit erhalten, das sie nun unbedingt ausführen und zeigen möchten. Finanziert wurden die neuen Trikots von der Sparkassenstiftung und dem Verein selbst.

Der investiert seit vergangenem Sommer wieder viel Arbeit und Zeit in seinen Nachwuchs. Hatte man über viele Jahre keine eigene F-Junioren-Mannschaft zusammenbekommen, scheint jetzt die Zeit reif für ein neues Team. Das wurde im Juli 2019 ins Leben gerufen und erfreut sich seither einem wachsenden Zuspruch.

„Unsere letzten Nachwuchssportler aus den eigenen Reihen sind mittlerweile 18 bis 20 Jahre alt. Nun können wir diese Lücke endlich wieder schließen“, freut sich Roland Eberhardt vom Sportverein. Trainiert werden die Jüngsten von Christian Schmidt, der einst selbst aktiver Spieler in Pfiffelbach war.

Während in der Winterzeit immer dienstags in der Schulsporthalle gekickt wird, geht es in der restlichen Zeit zweimal wöchentlich auf den Sportplatz. Sogar einige Freundschaftsspiele und Hallenturniere hat das im doppelten Sinne junge Team seither schon absolviert.

Mit der neuen Saison will man weiter daran anknüpfen. Froh ist der Verein, dass für das Training in der schlechten Jahreszeit unkompliziert die Sporthalle an der Schule zur Verfügung steht. Dadurch finde man auch wieder mehr Kontakt zu den Schülern, heißt es. Gleichzeitig bietet der Sportverein seit Ende 2018 zudem noch eine Vorschul-Sportstunde einmal pro Woche für alle Kindergartenkinder an. Das Interesse ist auch hier groß, weiß Vereinsvorsitzender Ralf Tittel zu berichten. „Der Bewegungssport wird sehr gut angenommen. In der Regel kommen zwischen 20-25 Kindern“, erklärt Tittel den Erfolg.