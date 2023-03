Guten Morgen im Weimarer Land: Das Positive sehen

Ulrike Demuth über die guten Seiten des Schnees im März.

Zugegeben, Silvester bei 20 Grad Celsius feiern zu müssen und dann im März mit Schnee überhäuft zu werden, gehört nicht zu meinen bevorzugten Wettervorstellungen. Ich hätte es gern umgekehrt gehabt. Schön wäre das gewesen: Ein Neujahrsspaziergang durch ein zauberhaftes Winter-Wonderland, und am nächsten Wochenende eine Frühlingswanderung inmitten der ersten Blütenpracht – herrlich! Ist aber leider nicht so. Das Wetter lässt sich nicht auf Idealvorstellungen ein. Wir müssen es nehmen, wie es ist. Versuchen wir also, der Sache etwas Gutes abzugewinnen:

Schnee sieht immer schön aus, ob im Januar oder im März, der Zauber einer Schneelandschaft bleibt ja. Also schon einmal was für’s Auge. Rodeln war zudem in diesem Winter eher weniger angesagt, also können wir die Kleinen auf ihre Schlitten packen und noch ein paar Rutschpartien wagen – macht auch im März Spaß. Und: Die Hitze der letzten Jahre hat besonders die Thüringer Wälder angegriffen. Daher wird sich kräftiger Niederschlag positiv auswirken, damit wir im Sommer genügend Bäume finden, in deren Schatten wir uns erholen können.