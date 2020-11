Ihren geliebten Gummibaum hat sie bereits mit nach Hause genommen. Über viele Jahre hinweg stand die Grünpflanze im Büro der Leiterin der Kreisvolkshochschule Weimarer Land, Olga Vitzthum. Am 9. Dezember hat die 63-Jährige ihren letzten Arbeitstag.

Die Entscheidung, sagt sie, habe sie bereits im Vorjahr getroffen – und sie sei gemeinsam mit ihrem Ehemann offen für all das, was es an Spannendem im Leben nun noch zu entdecken geben wird. Für die Familie sei das jetzt ein guter Zeitpunkt. Zudem blicke sie mit Zufriedenheit auf das zurück, was ihre Kollegen und sie in all den Jahren bewirken konnten.

Bis zu 120 Honorarkräfte pro Jahr

Mit Fanny Kratzer jedenfalls steht die Nachfolgerin auch schon fest. Dem ging eine kollektive Entscheidung des VHS-Kollegiums voraus. Das festangestellte Team umfasst zehn Leute. Hinzu kommen übers Jahr betrachtet zwischen 110 und 120 Honorarkräfte, um die man sich kümmere, was der Philosophie der VHS entspreche, so die scheidende Leiterin.

Um ein wenig Rückschau zu halten, traf sich unsere Zeitung nun mit Olga Vitzthum zum Gespräch.

Dass die gebürtige Russin überhaupt zur VHS kam, ist einem Zufall geschuldet. Als die Volkshochschule Anfang der 1990er Jahre Räume für Spätaussiedler-Deutschkurse suchte, gab es nämlich auch einen Anruf in der Bildungseinrichtung in Bad Sulza, in der ihr Mann Axel arbeitete. Ihn hatte sie beim Studium in der Sowjetunion kennengelernt. Weil dessen pfiffige Büroleiterin spontan schaltete, als sie meinte, dass man Räume habe, die aber nur vergeben werden, wenn auch gleich die Kursleiterin dazu „mitgeliefert“ werden könnte, nahm das Schicksal für Olga Vitzthum seinen Lauf. Dass sie in Moskau Deutsch studiert und unterrichtet hatte, passte 1993 perfekt.

In Nachfolge auf die damalige Fachbereichsleiterin Erika Block übernahm sie 1994 bis 1998 deren Aufgaben. Als im Herbst 1998 der VHS-Leitungsposten frei wurde, übernahm die beim Kreis Angestellte ab November 1998 dieses Amt.

Lebenslanges Lernen, Fortbildungen und Anpassungen

Dass die Volkshochschule im eigentlichen Sinn und trotz des gewachsenen Anteils von Integrations- beziehungsweise Sprachkursen „Aufklärungsarbeit“ leistet, davon ist sie überzeugt. Lebenslanges Lernen, Fortbildungen und Anpassungen an neue Gegebenheiten seien heute umso wichtiger, als die Gesellschaft einem Beschleunigungs- und Veränderungsprozess unterliege, der manch einem Zeitgenossen den Atem raubt. Nur wer das Lernen lernt, also in der Lage sei, sich selbst immer wieder neuen Voraussetzungen zu stellen und bereit sei, sein Wissen zu vertiefen, könnte letztlich wohl auch Erfüllung finden. Langeweile, das ist Olga Vitzthums Erfahrung, sei für niemanden ein guter Ratgeber. Und dafür eben, dass es nicht langweilig wird, sorge die VHS mit ihren Angeboten. Die Volkshochschule sei eine europäische Erfindung, deren Wert man nie unterschätzen dürfe, mahnt sie.

Und die Kreisvolkshochschule Weimarer Land tue das Ihrige dazu. Wurden 1993 jährlich 3500 Stunden geleistet, sind es heute rund 20.000 pro Jahr.

Cloud gibt es bereis seit zwei Jahren

Die jährlichen Programme entspringen einem regelmäßigen Analyse des Bedarfs auf dem Bildungsmarkt. Rechtzeitig Akzente zu setzen, sei deshalb eines der Grundprinzipien. Dabei habe man aktuelle Entwicklungen nie ausgeblendet. So gebe es die Cloud der Volkshochschule bereits seit zwei Jahren, sagt sie. Den Prozess hin zu einer Auswertung der Formate, über die Bildungsinhalte jetzt und künftig an die Bürger herangetragen werden, begleitet man konstruktiv, wenngleich die Präsenz einer Volkshochschule vor Ort trotz aller Digitalisierung charakteristisch bleiben werde.

Die Volkshochschule lohne also nach wie vor, meint sie zuversichtlich.