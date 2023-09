Pfarrerin Cornelia Kühne über eine positive Lebenseinstellung trotz schwieriger Umstände.

Manchmal gibt es im Chaos etwas, das mich gegen allen Anschein tröstet. Eigentlich kann es das nicht geben. Das Übel ist zu groß, der Schmerz zu tief. Ich liebe da einen Brief von Rosa Luxemburg (1871-1919), den sie ein Jahr vor ihrer Ermordung schrieb.

Lesen Sie aus „Briefe aus dem Gefängnis“, herausgegeben vom Exekutivkomitee der Kommunistischen Jugendinternationale, Berlin: Junge Garde, 1926, S. 35–38: „So liege ich (…) hier in der dunklen Zelle auf einer steinharten Matratze, um mich im Hause herrscht die übliche Kirchhofsstille, man kommt sich vor wie im Grabe (…) Der Sand knirscht so hoffnungslos unter diesen Schritten (der Schildwache), daß die ganze Öde und Ausweglosigkeit des Daseins daraus klingt (…). Da liege ich still allein, gewickelt in diese vielfachen schwarzen Tücher der Finsternis, Langeweile, Unfreiheit des Winters –und dabei klopft mein Herz von einer unbegreiflichen, unbekannten inneren Freude, wie wenn ich im strahlenden Sonnenschein über eine blühende Wiese gehen würde. Und ich lächle im Dunkeln dem Leben, wie wenn ich irgendein zauberhaftes Geheimnis wüßte, das alles Böse und Traurige Lügen straft und in lauter Helligkeit und Glück wandelt. Und dabei suche ich selbst nach einem Grund zu dieser Freude, finde nichts und muss wieder lächeln über mich selbst. Ich glaube, das Geheimnis ist nichts anderes, als das Leben selbst; die tiefe nächtliche Finsternis ist so schön und weich wie Sammet, wenn man nur richtig schaut. Und in dem Knirschen des feuchten Sandes unter den langsamen schweren Schritten (…) singt auch ein kleines schönes Lied vom Leben – wenn man nur richtig zu hören weiß.“

Ich staune, wie aus ihr unerschöpfliche Heiterkeit spricht. Sie nennt einen „sternbestickten Mantel“, der vor allem schützt. Ich wünsche den Mühseligen und Beladenen, dass solch Mantel sie umhülle; dass sie erfahren, wie Böses und Trauriges wandelbar ist.