Den verliebten Hass entmachten

Ilka Lohmann über eine elementare Erfahrung

In diesem Jahr ist es mir endlich gelungen, den Raben zu ergattern. „Der Rabe“ – in Gänsefüßchen – ist ein Abreißkalender mit Sprüchen, Bildern und Erinnerungstagen aus Kunst und Literatur, herausgegeben vom Kult-Verlag Zweitausendeins. Heiß begehrt und in kleiner Auflage. 2022 gehört er also auch mir.

Heute erfreut mich der Rabe mit einem Zitat der Autorin Lily Brett. „Für mich gehört es zu einem erfüllten Leben, dass man Menschen kennt, die man nicht ausstehen kann.“ Ich schmunzle. Früher hätte ich dem mit ganzem Herzen zugestimmt. Früher hatte ich immer irgend einen Erzfeind, eine Person, die ich auf den Tod nicht ausstehen konnte. Diese Leute hatten davon keine Ahnung, denn es war mir eine besondere Freude, diese Leute durch ausgesuchte Höflichkeit und Hilfsbereitschaft in Sicherheit zu wiegen, und insgeheim amüsierte es mich, dass die Personen nicht ahnten, wie sehr sie verabscheut wurden. Irgendwann erlebte ich dann den Buddhismus und verlor diese Fähigkeit, frei und unbefangen zu hassen. Natürlich hege ich immer noch Abneigungen, aber die Betroffenen ahnen das zumindest, und ich ziehe es vor, mich von ihnen fern zu halten.

Das klingt langweilig, stimmt’s? Denn wir können von solchen Leuten viel lernen über uns selbst. Unsere Abneigungen haben nämlich nichts mit diesen Menschen zu tun, sondern mit uns. Gewöhnlich haben sie eine Eigenschaft, die wir an uns selbst nicht mögen. Aber es ist leichter, die eigenen Sünden in anderen zu verdammen. Umgekehrt erfahren wir viel über andere Menschen, wenn diese ihren Hass uns gegenüber artikulieren. Wer im Internet unterwegs ist, wird damit immer konfrontiert. Auch da hilft die Erkenntnis: Der Hater erzählt jetzt etwas von sich.

Hass ist so ein elementare menschliche Erfahrung wie Liebe, und genauso wenig lässt er sich verdrängen. Aber wenn wir ihn ernst nehmen und zu unserem Lehrer machen, nehmen wir ihm seine destruktive Macht.

Ilka Lohmann ist Kirchenmusikerin und Lektorin in der Johannisgemeinde zu Niederroßla