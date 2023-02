Wersdorf. Am Wochenende war wieder Preisskat in Wersdorf angesagt. Hier sind die Ergebnisse:

Am Wochenende haben sich 24 Teilnehmer in der Gaststätte „Zur Erholung“ in Wersdorf beim Preisskat gemessen. In der Gesamtwertung siegte Ralf Moser aus Sprötau (2846 Punkte) vor Uwe Reuß aus Gera (2655) und Kai Uwe Haueisen aus Weimar (2611). In der Einzelwertung holte sich Klaus Wirth aus Hohenfelden mit 1633 Punkten den ersten Platz.