Die andere Stimme aus Israel

Cornelia Kühne im Wort zum Sonntag aus dem Weimarer Land über eine Begegnung an der Mauer zu Gaza.

Gerade noch haben wir Pause an einem Rastplatz gemacht, gemütlich gesessen, kurz abgeschaltet zwischen den vielen Reiseerlebnissen. Nur wenige Kilometer ist es her, und doch scheine ich plötzlich in einer anderen Welt zu sein, im Moshaw Ketif HaAssera. Schon beim Aussteigen aus dem Bus sehe ich ein auffällig betoniertes Buswartehäuschen. Bei uns sind die meist aus Stahlrohren und Glaswänden.

In einem Flachbau werden wir von Ronni Kedar begrüßt, Mitbegründerin von „The other voice“. Wir nehmen in einem Versammlungsraum Platz, wo sie erzählt, dass alle Bushaltestellen mit Schutzbunkern ausgestattet seien, genauso wie die Häuser; dass bei Raketenangriffen der Hamas nur Sekunden blieben, um in Sicherheit zu eilen. Auf einmal ist der Konflikt in Nahost hautnah, genauso wie die Mauer nach Gaza. Ein Geschoss der Hamas ist ausgestellt, ähnlich einer Wiener, die für ein Kinderfest auf einer Seite in Splitter geschnitten ist. Sie spricht von Gewalt, von Toten ringsum. Dann erläutert sie ihre Organisation: „The other voice“ (Die andere Stimme) versucht, mit Menschen im Gazastreifen, der Zivilbevölkerung im Gespräch zu bleiben. Sie erzählt von einem jungen Mann, der so gern wieder Klavier spielen würde, aber keines hat: Sie organisieren eines, transportieren es an die Grenze. Soldaten übergeben es ihm tatsächlich. Hinter der Mauer eingesperrt, bekommt er die Freiheit der Musik geschenkt.

Ronni erzählt noch mehr. Es gibt Menschen guten Willens mitten im Hass – zwischen Bunkern und Raketeneinschlägen suchen sie eine andere Sprache, verständigend, gewaltlos. Ein kurzer Spaziergang, und schon sehen wir die Mauer. Kalt ragt sie in den Himmel. Mit dem Bus fahren wir hin, durchqueren eine Lücke, wenden an der zweiten dahinter. In allen Sprachen der Welt, scheint es, steht hier geschrieben: Frieden. Möge diese andere Stimme wieder gehört werden.

Cornelia Kühne ist Pfarrerin in Niedertrebra im Weimarer Land.