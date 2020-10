Die Arbeiten am Pflaster in Oßmannstedt sind fertig

Diese Woche konnten die Tiefbauarbeiten an der neuen Bushaltestelle im Ortskern von 0ßmannstedt beendet werden. In den vergangenen Wochen wurde das Pflaster verlegt und die Mauer zum Gelände des Dorfgemeinschaftshauses versetzt, um für die neuen Bodenelemente für Sehbehinderte Platz zu schaffen. Nun wartet der neue Busstopp noch auf sein Wartehäuschen. Laut Bauamtsleiter Ronny Funk sei dieses bereits in Arbeit. Erwartet wird ein in Holzständerbauweise errichteter Unterstand, der spätestens Ende November dort stehen soll.