Straßenausbau in Willerstedt in vollem Gange

Seit Monatsbeginn wird in Willerstedt am grundhaften Ausbau der Ortsdurchfahrt gearbeitet. Bevor allerdings mit der Sanierung der Straßenoberfläche, Gehwege und Nebenanlagen begonnen werden kann, werden aktuell sämtliche Tiefbauarbeiten erledigt. So sind unter anderem bereits die ersten Schächte für die Abwasserkanäle gesetzt. Mit der Gemeinschaftsmaßnahme von Landgemeinde, Landkreis und Wasser GmbH Apolda wurde die Firma MST Lauch beauftragt. Die Arbeiten sollen bis November abgeschlossen sein.