Bücher und andere Medien können sich Nutzer in der Fahrbibliothek ausleihen.

Die Fahrbibliothek kommt in die Ilmtal-Weinstraße

Weimarer Land. An diesem Donnerstag kommt die Fahrbücherei nach Niederreißen, Mattstedt und Willerstedt.

Der Bücherbus der Stadt-, Kreis- und Fahrbibliothek des Weimarer Landes tourt wieder über die Dörfer der Ilmtal-Weinstraße. An diesem Donnerstag, 9. November, macht er zunächst von 15 bis 15.30 Uhr Station in Niederreißen, fährt dann von 15.40 bis 16.20 Uhr nach Willerstedt und ist noch von 17.20 bis 17.50 Uhr in Mattstedt zugänglich.

In dem Bücherbus können sich Kinder und Erwachsene nicht nur mit Lesestoff in sämtlichen Bereichen, von Romanen über Fantasy bis zu Ratgebern für Haus , Hof und Garten eindecken, auch CDs mit Musik und Hörbüchern, DVDs oder Tony-Figuren können sich mit einer aktuellen Nutzerkarte ausgeliehen werden.

Wer ein bestimmtes Buch oder Medium vermisse, könne über die Homepage beziehungsweise den Online-Katalog der Bibliothek www.bibliothek.apolda.info auch nachschauen, ob sich das gewünschte Medium im Bestand befinde und es gegebenenfalls für die nächste Tour des Busses im Dezember vorbestellen, teilte Bibliotheksleiterin Katrin Ulms mit.