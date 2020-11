Die Landgemeinde Ilmtal-Weinstraße von oben

Es ist ein echtes Produkt aus der Landgemeinde für die Landgemeinde. Die Rede ist vom Jahreskalender „Die Ilmtal-Weinstraße von oben“, der ab sofort im Verkauf liegt. Auf die Idee gekommen ist Fotografin Jana Sell bereits vor einiger Zeit. Ihr Hintergedanke dabei war, einerseits ein Produkt zu schaffen, das für alle Landgemeindeeinwohner interessant ist, andererseits wollte die Pfiffelbacherin mit der Aktion eine gemeinnützige Sache unterstützen. In Absprache mit der Verwaltung einigte man sich zu Beginn darauf, den Erlös aus dem Verkauf des Kalenders den Jugendfeuerwehren in der Landgemeinde zugute kommen zu lassen.

Seit April dieses Jahres waren Jana Sell und ihr Mann mit der Kamera und der Drohne in allen Ortschaften unterwegs, um Motive für den Kalender einzufangen. Insgesamt drei bis vier standen am Ende pro Ort zur Auswahl. Dass Ergebnis der Arbeit lässt sich nun in dem fertigen Produkt bewunder, das seit einigen Tagen erhältlich ist.

Froh ist Jana Sell darüber, dass sie für die Aktion mehrere Sponsoren gefunden hat, die die Druckkosten für die erste Auflage für einen Großteil abfedern, gleichwohl sie sich noch ein bisschen mehr Zuspruch durch Firmen und Unternehmen gewünscht hätte.

Laut Sell könnten durch den Verkaufserlös des Kalenders, der für 10 Euro zu haben ist, rund 90 Prozent für die Jugendfeuerwehren eingenommen werden.

„Die Aktion hat zwar einige Arbeit und Mühe gekostet, aber gleichzeitig auch sehr viel Spaß gebracht“, freut sich die Fotografin, die bereits eine zweite Auflage im kommenden Jahr ins Auge fasst.

Dank der Firma Weimarlanddruck in Kromsdorf und dementsprechend kurzer Wege besteht zudem die Möglichkeit, die erste Auflage von 500 Exemplaren in kleiner oder großer Stückzahl aufzustocken, sollte der Kalender vergriffen sein.

Allen Firmen und Unternehmen in der Landgemeinde gibt Jana Sell den Tipp, den Kalender, der für diese Zwecke auch gerne ohne Werbung gedruckt werden kann, für deren Kunden und Geschäftspartner als Geschenk zu erwerben.

Zu bekommen ist der Kalender unter anderem bei: Tankstelle Pfiffelbach, Landhandel Theile, Auto Grebe, Blumenscheune Vetter, Blockschenke Wersdorf, Metallbau Lutz Kalisch Apolda oder bei Weimarlanddruck in Kromsdorf sowie über die E-Mail-Adresse jana@pinx-foto.de.