Die Linke sucht mit Güngör den Kontakt zum ländlichen Raum

Ob man ihre politischen Ansichten teilt, das steht freilich auf einem anderen Blatt geschrieben, doch sieht diese Neuerung zumindest auf dem Papier gut aus. Denn mit der Linkenpolitikerin Lena Saniye Güngör eröffnet die aktuell jüngste Landtagsabgeordnete in dieser Woche ein Wahlkreisbüro im Weimarer Land – um ihre Ohren und Augen näher am ländlichen Raum zu haben, wie sie zu verstehen gibt.

Ob die 26-Jährige durch ihr Alter tatsächliche Vorteile bei der Identifizierung der Probleme hat, die dafür sorgen, dass junge Leute, die Fachkräfte von morgen den Landkreis verlassen, das muss sie freilich erst beweisen. Durch ihre paralleles Amt als Stadträtin und Fraktionsvorsitzende in Jena bringt sie aber zumindest auch die „Brille“ mit, durch die Impulsstädter ihre Region beurteilen.

Lena Saniye Güngör will Themen aus dem Weimarer Land mit in den Landtag nehmen

„Ich habe in den letzten Monaten viele Bürgermeister und Vereine abgeklingelt“, so die Landtagsabgeordnete über ihr Ankommen im Weimarer Land, die sich hier gut aufgehoben fühle. Auf Augenhöhe seien ihr die Verantwortlichen begegnet und hätten ihr erste wichtige Themen mitgegeben für ihre Tätigkeit im Erfurter Plenum – das fange bei Ortsumgehungsstraßen an, gehe über das Nord-Süd-Gefälle was die Mobilitätsanbindung anbelangt und ende beim Lohndumping in der Lebensmittelbranche und anderen Industriebereichen.

Das Wahlkreisbüro an der Ackerwand 11 in Apolda soll allen Bürgern als „analoge“ Anlaufstelle dienen. Die „Bürger*innensprechstunde“ findet dabei immer montags 10 bis 12 Uhr und 17 bis 20 Uhr statt. Als „digital native“ ist Lena Saniye Güngör aber natürlich auch über die sozialen Netzwerke oder per E-Mail zu erreichen.

Ob die neuen Räumlichkeiten eventuell zu einer Zusammenlegung mit Ralph Lenkerts (Die Linke) Wahlkreisbüro in der Apoldaer Teichgasse führe, das sei noch offen. Die höhere Präsenz der Partei im Weimarer Land erkläre sich auch über die bevorstehenden Neuwahlen in Thüringen.

Tag des offenen Büros, Apolda, Ackerwand 11, 12 bis 17 Uhr