Die Runneburg in Weißensee als Licht- und Hoffnungsschimmer

Die traurige Nachricht zuerst: Auf der Runneburg wird es in diesem Jahr keinen Weihnachtsmarkt geben. Lange hatte der Thepra-Landesverband als Veranstalter mit sich gerungen. „Wir haben über Bauzäune für geforderte Abstände und Zählsysteme am Eingang der Burg nachgedacht. Am Ende haben wir alles verworfen. Ein Weihnachtsmarkt ist nicht zu verantworten", erklärt Wolfgang Lutz, Vorstandsvorsitzender des Thepra-Landesverbandes, die Entscheidung.

Dennoch soll die Runneburg, besonders in der Adventszeit, ein Anziehungs- und Hoffnungspunkt sein. Zwei Aktionen hat sich der Thepra-Landesverband ausgedacht. Die erste wird den Weißenseern und vielen Pendlern, die in den Abendstunden durch die Stadt fahren, schon am kommenden Wochenende auffallen. „Gemeinsam mit der Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten wollen wir die Burg anleuchten. Der Innenhof wird dabei bunt illuminiert. Von außen wird der Burgturm in Licht getaucht“, kündigt Lutz an. Noch geklärt werden müsse, ob während der Adventszeit die gesamte Front der Burg angeleuchtet werden könne. Die Stromkosten wollen sich beide Partner teilen. Für die Technik wird die Firma Musik-Art aus Kölleda sorgen. Weihnachtliche Stimmung ist bereits mit einer prächtigen Tanne in den Burghof gezogen. „Den Baum hat uns die Firma Tannen Wulf zur Verfügung gestellt", ist Lutz dankbar. Für die zweite Aktion werden nun fleißige Kinder- und Jugendgruppen gesucht, die nach vorheriger Anmeldung den Baum schmücken. Freuen können sie sich auf süße Überraschungen, die der Thepra-Landesverband, Bürgermeister Matthias Schrot und der Weißenseer Nahkauf-Markt zur Verfügung stellen. Anmeldungen nimmt die Burgzentrale unter Telefon (036374) 36 18 03 entgegen.