Die Situation ist existenziell

Auch Sabine Fundheller vom Team der Jugendherberge in Bergsulza versucht trotz Maske und hinter Plexiglas doch ein wenig Normalität in den Alltag der Gäste zu bringen. Die zeigen für die Maßnahmen sehr viel Verständnis.

Bad Sulza. Wegen der Hygienemaßnahmen muss die Jugendherberge in Bad Sulza mit einer herben Kapazitätsbeschränkung leben

Die gute Nachricht zuerst: Die Jugendherberge in Bergsulza hat wieder geöffnet. Nach der coronabedingten Schließung im März dürfen wieder Gäste ins Haus. Für Herbergsleiter Detlef Rost ein Segen, gleichwohl er mit einer schmerzlichen Kapazitätsbeschränkung leben muss. Denn für die Sicherheit der Gäste wurde ein Hygieneplan aufgestellt, der unter anderem von den 21 Zimmern nur 14 für Übernachtungen vorsieht. Einerseits liegt das an den räumlichen Gegebenheiten, etwa bei Durchgangszimmern oder wenn diese keine eigenen Sanitärbereich besitzen, andererseits müssen fünf Zimmer als Quarantänezonen für den Notfall frei gehalten werden. Zudem dürfen in den Mehrbettzimmern statt der üblichen acht nur zwei Personen nächtigen. Ausnahmen gelten lediglich für Familienangehörige oder Personen aus dem gleichen Haushalt.