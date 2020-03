„Die Spielsüchtigen“ aus der Bachstraße

Das ursprüngliche Ziel, nämlich zehn Jahre mit dem Laden durchzuhalten, haben Elke und Thomas Parpart nun zum dritten Mal erreicht. Auf den Tag genau 30 Jahre ist es her, dass sie den Schritt in die Selbstständigkeit wagten, um in der Bachstraße 19 „ihr“ Kinderland zu gründen. Dass es seit dem 7. März 1990 an Schritt für Schritt zum Erfolg wurde, verdankt sich dem Naturell der Parparts, die sich die kindliche Freude an jeglichem Spiel bewahrt haben, und deren Bekanntheitsgrad im Kleinstädtchen. Kurzum: Parparts waren und sind den Apoldschen ein Begriff.

So war der langhaarige Thomas als Fachverkäufer zu DDR-Zeiten im Konsum-Kontakt-Kaufhaus in der Möbelabteilung tätig, wo er seine „Elken“ kennenlernte. Sie war Facharbeiterin für Qualitätskontrolle bei Zeiss, stammte aus einem Großhandelshaushalt. Beiden hatte das Schicksal das Verkäufertalent mitgegeben.

Das eigene Betätigungsfeld fand sich im Geschäft, das zuvor über viele Jahre hinweg von Familie Plätke betrieben wurde, die aber nicht mehr weitermachen mochte. Mit Unterstützung des damaligen Bürgermeisters Jürgen Goller erhielten Parparts den Zuschlag – zunächst als Kommissionäre des Konsums.

Noch heute kann es passieren, dass Leute in den Laden schneien und Thomas auf seine Arbeit im Kaufhaus angesprochen wird. Viele ließen sich schon damals gern von ihm beraten, weil er trotz so manch ärgerlich stimmender Lieferschwierigkeit im Realsozialismus das Gefühl für den Kunden nicht verlor.

Als das Paar startete, gehörte das abgewirtschaftete Gebäude noch der Stadt. Mit der Wende tauchte plötzlich ein Alt-Eigentümer auf, der Anspruch anmeldete. Auch dieses Mal war dem tüchtigen Paar das Glück hold. Der einstige Landrat Hans-Helmut Münchberg nämlich entschied: Parparts sollen es kaufen können. So nahmen sie nicht unbeträchtlich Geld in die Hand, luden sich einen Kredit auf die Schultern, um den Laden 1991/92 umzubauen. Parallel betrieben sie seinerzeit einen in der Lessingstraße. Ebenso waren sie in der Anfangszeit und für vier Jahre in Bad Sulza mit Spielwaren präsent. Letztlich aber konzentrierten sie sich auf die Bachstraße. Der Laden indes ist keineswegs die einzige Konstante. „Mensch ärgere dich nicht“ ist nach wie vor das meistverkaufte Spiel bei ihnen. Überhaupt haben Familienspiele Konjunktur, weiß Thomas Parpart.

Viele Jahre lang spielte er bei Bedarf auch den Weihnachtsmann in Familien. Einmal, er hatte einen Jungen auf Wunsch von dessen Familie mit 20 Geschenken zu bescheren, bekam er von diesem ein weinerliches „Hau endlich ab!“ an den Kopf geworfen. Der Kleine war des Tamtams überdrüssig, hatte er doch mit dem 3. Paket bereits seine gewünschte Feuerwehr erhalten.

Auch ein Stück Kohle wurde mal nach Weihnachtsmann Thomas geworfen, als ein Knabe, der nicht spurte, auf Geheiß des Vaters geschenklos bleiben sollte, es vom Rotrock so mit Gewalt einfordern wollte. Dass ein Kind in einem Tretauto sitzend von dessen Vater und Thomas in dieser Pose aus dem Laden getragen wurde, diese Schnurre erzählt Elke. Dem Nachwuchs hatte das Fahrzeug so gut gefallen, dass er es einfach nicht mehr hergeben mochte und drin sitzen blieb.

Der Zuckertüten-Pack-Service ist eine Parpartsche Spezialität. Auch in diesem Jahr werden Elke und Thomas ihn wieder bieten, obgleich sie die Übergabe ihres Geschäfts so langsam in den Blick nehmen. – Thomas wurde unlängst 65. Dass er und seine Elke echte Spieler bleiben werden, das ist aber ganz sicher.