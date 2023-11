Tracker - etwa Apples Airtag - helfen beim Suchen und Finden von Gegenständen. Eine Frau hatte einen solchen GPS-Tracker an ihrem Fahrrad angebracht (Symbolfoto).

Diebe stehlen in Apolda Fahrrad - Polizei kommt ihnen mit GPS auf die Schliche

Apolda. Ein Fahrrad ist in Apolda gestohlen worden. Die Besitzerin hatte aber einen GPS-Tracker angebracht.

Unbekannte haben in der Nacht zu Freitag ein Fahrrad von der Terrasse des Kinder- und Jugendwohnheims "An der Glockengießerei" in Apolda gestohlen.

Wie die Polizei am Montag mitteilt, konnte das Rad dank eines GPS-Tracker, den die 40-jährige Besitzerin am Fahrrad angebracht hatte, geortet werden.

Im Abstellraum eines Wohnhauses wurden einzelne Teile des Rades gefunden, der Fahrradrahmen bleibt jedoch weiterhin verschwunden.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

