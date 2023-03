Diebstahl eines kompletten Zigarettenautomaten in Apolda

Apolda. In der Nacht zum Dienstag haben Täter einen kompletten Zigarettenautomat in Apolda gestohlen. Zeugen hatten den Diebstahl beobachtet.

Der Polizei in Apolda wurde am Dienstagmorgen um 1.30 Uhr der Diebstahl eines Zigarettenautomaten in der Moskauer Straße gemeldet. Unbekannte Täter hatten den Automaten gewaltsam vom Befestigungsfuß abgetrennt und laut Zeugenaussagen in ein silbergraues Auto verladen. Demnach soll es sich um drei bis vier Täter handeln. Die Polizei ermittelt.

