„Dieser Einsatz ging an die Substanz“

Am vergangenen Freitag zog die Freiwillige Feuerwehr Pfiffelbach ihre Bilanz 2019 auf der Jahreshauptversammlung im Schulungsraum des Gerätehauses. Mit aktuell 36 Kameraden, darunter vier Kameradinnen in der aktiven Truppe und sieben in der Ehrenabteilung ist die Wehr damit eine der personell stärksten in der gesamten Landgemeinde. Trotz drei Austritten im Jahr 2019, wegen Wegzugs und aus persönlichen Gründen, konnte die Stärke Dank drei Neueintritten gehalten werden, erklärt Wehrleiter Sebastian König in seinem Jahresbericht. Dadurch sei man im Falle einer Alarmierung stets gut besetzt, betont König, was auch mit der Tatsache einher geht, dass viele Kameraden in und um Pfiffelbach ihren Arbeitsplatz haben – bei einem Einsatz also auch schnell zur Stelle sind.

Neben zwei kurzen Einsätzen im Februar bzw. April, als die Kameraden zu Verkehrsunfällen bei Wersdorf und Oberreißen gerufen wurden, blieb vor allem der 4. August in Erinnerung. An jenem Sonntag stand bekanntlich in Niederreißen ein Vierseithof in Vollbrand. „Dieser Einsatz forderte unserer Truppe alles ab und ging am Ende an die Substanz.“, fasst König das Geschehen zusammen. Fast 10 Stunden kämpften die Kameraden Seite an Seite mit den anderen Wehren gegen die Flammen und Glutnester. Am Ende kehrten alle Pfiffelbacher Kameraden gesund zurück, was das Wichtigste sei, so der Wehrleiter.

Dabei zeigen sich auch die Früchte der gemeinsamen Übungen, die die Pfiffelbacher mit den Wehren aus den anderen Orten durchführen und die selbstverständlich sein sollten, um in Gefahrenlagen besser miteinander abgestimmt zu sein. Deshalb will man auch im laufenden Jahr wieder derartige Gemeinschaftsübungen abhalten. Geplant ist 2020 auch eine Großübung im neuen Kuhstall der Agrar-Gesellschaft, um die Örtlichkeiten und Gegebenheiten kennenzulernen und im Ernstfall sicher damit umgehen zu können.

Weiter gehen soll in diesem Jahr auch die Ausbildung am neuen Digitalfunk. So sind aktuell erst zwei Kameraden in der neuen Technik geschult. Gleiches gilt für ein Lehrgang in Erster Hilfe, den man in diesem Jahr durchführen möchte, genau wie eine rechtliche Schulung, die Kontaktbereichsbeamter René Müller durchführen soll.

Eine bestimmte Vorfreude herrscht derweil in der Truppe auf das neue Einsatzfahrzeug, zu dem sich der Gemeinderat mit einem Förderantrag im Juni 2019 bekannt hatte. Nun heißt es aber ersteinmal Abwarten, ob der Bescheid von den zuständigen Stellen positiv zurück kommt. Deshalb bemüht man sich derweil schon einmal, um genaue Vorstellungen für die Ausstattung des neuen Fahrzeuges auszuloten. Aus diesem Grund hat sich ein Gremium gebildet, das sich mit der Materie seit einigen Monaten bereits beschäftigt.

In ihrem Grußwort hob am Freitag die amtierende Bürgermeisterin Anita Diener zur Jahreshauptversammlung noch einmal das Bekenntnis hervor, dass die Kameraden ihrer Unterstützung seitens der Gemeinde sicher sein können. Aus diesem Grund wurden im neuen Haushalt auch die Mittel für die persönliche Schutzausrüstung aller Kameraden der Landgemeinde verdreifacht. Prüfen wolle man noch einmal die neue Entschädigungssatzung, die unlängst im Gemeinderat verabschiedet wurde. Diese sieht einen finanziellen Ausgleich für alle Funktionsträger in den Wehren vor. Unmut gab es in der Landgemeinde bezüglich der Entschädigung für die Leiter der Jugendfeuerwehren, deren Arbeit schließlich von herausragender Bedeutung ist, geht es um die Gewinnung von Nachwuchs. Dieser wird zunehmend zur existenziellen Frage für viele Freiwillige Feuerwehren, nicht nur in der Landgemeinde.