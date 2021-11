„Doc Caro“ spricht in Apolda zum Thema Corona

Apolda. Carola Holzner ist Ärztin und Webvideoproduzentin und in den Medien als Doc Caro populär.

Carola Holzner, in den sozialen Medien als „Doc Caro“ unterwegs, spricht am 18. November von 16.30 bis 18 Uhr im Hotel am Schloss über Informationen zur Corona-Impfung und deren Verbreitung im Internet. Das geht aus einer Pressemitteilung der Kreisvolkshochschule hervor. Woran erkennt man zuverlässige Gesundheitsinformationen im Netz? Was macht Falschinformationen so glaubhaft? Wie sieht der Corona-Alltag in der Notfallmedizin derzeit aus? Diese Fragen und mehr sollen thematisiert werden.

Zudem geht es um die brisanten Fragen, weshalb sich so viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im medizinischen Bereich nicht impfen? Was spricht für und gegen eine Impfpflicht für medizinische und pflegende Berufsgruppen?

Am Ende des Vortrags werde die Autorin ihr neu erschienenes Buch vorstellen, heißt es.

An der Veranstaltung könnten Interessierte live im Hotel am Schloss in Apolda teilnehmen oder online, so die Kreisvolkshochschule. Die Veranstaltung finde in Kooperation mit dem Thüringer Volkshochschulverband statt und sei dank Landesförderung kostenfrei.

Verwiesen wird auf die aktuell geltenden Corona-Regelungen vor Ort. Eine vorherige Anmeldung bei der Kreisvolkshochschule Weimarer Land ist erforderlich.