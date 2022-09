Drei Automaten gesprengt - Zigarettendiebe im Landkreis Weimarer Land unterwegs

Am Wochenende wurden in Thüringen mehrere Zigarettenautomaten gesprengt. (Symbolbild)

Hayn/Klettbach/Kranichfeld. Am Samstagmorgen sprengten unbekannte Täter insgesamt drei Zigarettenautomaten in den Ortschaften Hayn, Klettbach und Kranichfeld.

Am frühen Samstagmorgen gingen zwischen 3.30 Uhr und 4.30 Uhr mehrere Notrufe bei der Polizei ein. Zeugen hatten in den Ortschaften Hayn, Klettbach und Kranichfeld jeweils einen lauten Knall bemerkt. Vor Ort stellte sich für die Polizei immer das gleiche Bild dar: Unbekannte hatten in den Ortschaften jeweils einen Zigarettenautomaten gesprengt, anschließend konnten die Täter mit ihrer Beute unerkannt fliehen.

Drei Zigarettenautomaten im Landkreis Sömmerda gesprengt

Ob es sich dabei um die gleichen Täter handelt, die in der Nacht auf Samstag im Landkreis Sömmerda drei Automaten gesprengt hatten, ist derzeit noch unklar. Hinweise zu den Tätern und deren genutzten Fahrzeugen nimmt die Polizei in Weimar entgegen.

NEU! Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.