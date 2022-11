Duo „Sefer ī Jahn“ tritt in Kulturfabrik Apolda auf

Oliver Jahn und Anoush Seferian treten am Mittwochabend, 16. November, in der Kulturfabrik Apolda auf.

Apolda. Zur nächsten Mittwochs-Lounge wird am 16. November in die Apoldaer Kulturfabrik gebeten.

In der Lounge der Apoldaer Kulturfabrik tritt am Mittwochabend das Duo „Sefer ī Jahn“ auf. Dafür stehen die beiden Musiker Oliver Jahn (Gitarre) und Anoush Seferians (Violine). Ihre akustische Musik sei facettenreich, energiegeladen und tief emotional, heißt es in der Ankündigung. Das Konzert beginnt am 16. November um 19 Uhr. Der Eintritt zur Lounge, die im Zusammenhang mit dem Projekt „Kreative Landstadt Apolda“ (Krela) steht, ist frei. Die Lounge ist mittwochs 16 bis 22 Uhr geöffnet.