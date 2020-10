Eckolstädt feiert und singt anlässlich 30 Jahren Einheit

Damit der Jahrestag der Deutschen Einheit – und speziell das große Jubiläum – gut sichtbar wird und besonders Jüngere etwas damit verbinden können, beschloss der Gemeindekirchenrat von Eckolstädt, sich an der bundesweiten Aktion „Deutschland singt“ zu beteiligen. Der Entschluss dazu war zwar recht spontan gefallen, aber war das Generationen übergreifende und verbindende Treffen im Ort ein Erfolg, so Irina Ziesche-Engelstädter vom Gemeindekirchenrat.

Um 30 Jahre Einheit und 75 Jahre Frieden in Deutschland zu feiern, trafen sich die Eckolstädter deswegen am frühen Samstagabend. Treffort war das Glockenhaus im Mitteldorf. Jeder war eingeladen, um am freien Singen teilzunehmen. Doch zuvor läuteten Uwe und David Barth in allsamstäglicher Tradition den Abend ein.

Ebenfalls beteiligt an „Deutschland singt“ in Eckolstädt war der Posaunenchor der Gemeinde. Mit einem gemeinsamen Vaterunser und Gottes Segen fand die Veranstaltung ihren Ausklang.

Hinter der Initiative „3. Oktober – Deutschland singt“ stehen die Schirmherren Bischof Heinrich Bedford-Strohm, Ratsvorsitzender der Evangelischen Kirche in Deutschland sowie Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland.