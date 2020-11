Ehrenamtskrise im Weimarer Land: digitale Impulse notwendig

Archivaufnahme vom Oktober 2019: Ehrenamtsgala des Weimarer Landes im Hotel am Schloss in Apolda.

Mit schlechten Neuigkeiten, aber einer vielleicht umso wichtigeren Botschaft hat sich Ehrenamtskoordinator Thomas Schmidt an diese Zeitung gewandt. So muss die für Ende November geplante Ehrenamtsgala des Weimarer Landes verschoben werden. Die Coronaauflagen haben das Vereinsleben in eine neue Krise gestürzt. Ein Anlass, um über künftige Projekte der Ehrenamtszentrale und Soforthilfen zu sprechen.