Ehrensold für KromsdorfsGunter Braniek

In der letzten Sitzung vor der Sommerpause stimmten die Mitglieder des Gemeinderates der Ilmtal-Weinstraße am Montag in einem quasi Pro-forma-Beschluss dem Ehrensold für Kromsdorfs Ortschaftsbürgermeister Gunter Braniek zu. Ein solcher Ehrensold ist unter vorliegenden Bedingungen bereits per Gesetz (ThürKWBG §8) geregelt und bedarf eigentlich keiner Abstimmung durch das Landgemeinde-Gremium. Laut Gesetz stehen einem ehrenamtlichen Bürgermeister, der mindestens zehn Jahre in derselben Gemeinde dieses Amt inne hat, mindestens drei volle Wahlperioden kommunaler Wahlbeamter war und entweder das 60. Lebensjahr erreicht hat – wie im Fall Braniek – oder dienstunfähig ist, ein Anspruch auf Ehrensold in Höhe von einem Drittel der zuletzt bezogenen Aufwandsentschädigung zu. Demzufolge erhält Braniek deshalb künftig von der Landgemeinde monatlich 371 Euro Ehrensold.