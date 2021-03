Apoldaer Eiermannbau bekommt eine Heizung

Apolda Durch Umbau und Modernisierung soll das Gebäude in Apolda ganzjährig nutzbar werden. Günstige Mieten sollen einen Anreiz schaffen.

Noch in diesem Jahr will die Internationale Bauausstellung Thüringen, kurz IBA, Trockenbaumaßnahmen, den Einbau einer Heizung und Verbesserungen bei der Stromversorgung im einstigen Feuerlöschgerätewerk in Auftrag gegeben. Das sagte Projektkoordinatorin Katja Fischer bei der Jahrespressekonferenz. Bis 2023 befindet sich im Eiermannbau der IBA-Sitz.