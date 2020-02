Apolda. Apolda: In der Bonifatiuskirche wurde am gestrigen Sonntag bei einem Gottesdienst das neue Antependium der Gemeinde vorgestellt

Ein einzigartiges Geschenk zum 125. Geburtstag

Anlässlich des Kirchenjubiläums 125-Jahre St. Bonifatius wurde am gestrigen Sonntag während eines Gottesdienstes in der katholischen Kirche ein neues Antependium (von lat. ante „vor“ und pendere „hängen“) präsentiert. Der Bildvorhang, der künftig zu besonderen Festtagen, wie Ostern, Pfingsten, Weihnachten etc., das Lesepult schmücken wird, ist ein ganz einzigartiges Stück. Angefertigt wurde es von Apoldas Textilkünstlerin Sabine Brodowski.

Werden Antependien üblicherweise aus Stoff und Leinen gefertigt, ist das nun vorgestellte Textil gefilzt. In reiner Handarbeit wurde mit Hilfe von Seife und Wasser die Wolle letztendlich zum Filz, erklärt Brodowski, die rund einen Monat an dem Stück gearbeitet hat. „Es war schon lange eine inniger Wunsch von mir, für eine Kirche in irgendeiner Form eine Textilarbeit anzufertigen. Nun bin ich froh, dass ich es hier in die Tat umsetzten konnte“, sagt Brodowski dieser Zeitung. Aus insgesamt 10 Vorentwürfen wurde letztendlich das nun zu sehende Design ausgewählt. In seiner Gestaltung greift das neue Antependium dabei die Symbolik des Tabernakels auf, dem heiligsten im Kirchenraum und dem Aufbewahrungsort des heiligen Brotes. Die besondere Symbolik unterstreicht die Künstlerin mit einem goldenen Viereck, das für die heiliges Stadt Jerusalem steht, und aus deren Mitte drei goldene Strahlen hervor gehen. Diese hat Brodowski aus mit Blattgold umwickelten Mullbinden gefertigt, die Symbolisch dafür stehen in Gott Heilung zu finden.

Der Vorschlag für die Anfertigung des Textils kam übrigens von der Künstlerin selbst, die mit ihrer Idee in St. Bonifatius dabei gleich auf offene Ohren gestoßen war. Zum Gottesdienst am gestrigen Sonntag präsentierte Sabine Brodowksi in der Kirche und beim Sektempfang im Gemeindesaal zudem weitere Arbeiten von sich und aus ihrem Atelier „Einzig-ART-ige Momente“.