Ein Leben für die Feuerwehr

Er hatte bereits zweimal verlängert, doch nun muss Klaus Rößler seinen Dienst in der aktiven Truppe der Freiwilligen Feuerwehr in Kapellendorf doch endgültig an den Nagel hängen. Insgesamt 46 Jahre war er „seiner“ Truppe treu und führte sie in den 1980er-Jahren sogar selbst einige Zeit als Wehrleiter. Für Rößler, dessen Vater und Großvater schon Feuerwehrmänner waren, liegt ein bisschen Wehmut im Abschied, obwohl er der Wehr in der Alters- und Ehrenabteilung weiterhin zur Seite stehen will. Wegen des aktuellen Infektionsgeschehens wurde Rößlers Verabschiedung mit entsprechender Feier ins kommende Jahr verschoben.