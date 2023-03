Ein Mann randaliert aus Liebeskummer in Apolda

Aus Enttäuschung heraus randalierte ein Mann am Sonntagabend in Apolda. (Symbolbild)

Apolda. Am Sonntagabend kochten die Emotionen eines Mannes in Apolda über, als er vor der verschlossenen Tür eines Bekannten stand.

Ein Mann machte sich am Sonntagabend in der Hermstedter Straße in Apolda auf den Weg zu einem Bekannten, um ihm sein Herz auszuschütten. Als dieser die Tür nicht öffnete, verwandelte sich der Liebeskummer des Mannes in Aggression.

Wie die Polizei mitteilte, beschädigte er ein Fahrrad und zwei Türen. Nachdem er das Haus verlassen hatte, wütete er auf der Straße weiter, wo ihn kurz drauf die Polizei antraf. Der alkoholisierte Mann verursachte einen Sachschaden von circa 600 Euro.

