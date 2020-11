Ein Motorrad für Ägypten

Das Leben besteht aus Geschichten, die sich zuweilen recht flott erzählen lassen. Ein Beispiel dafür gab es beim jüngsten Gespräch mit dem gebürtigen Apoldaer Hanjo Fischer. Der lebt seit vielen Jahren zwar in der Eifel, ist der Stadt, in der er aufwuchs, aber bis heute herzlich verbunden. Dass der passionierte Fahrer von Reise-Enduros, mit denen er bisher mindestens eine halbe Million Kilometer in Europa und Afrika unter die Stollenreifen nahm, auf den Touren andernorts stets Aufkleber der Vereinsbrauerei hinterließ, war in dieser Zeitung schon oft zu lesen.

Unlängst kamen Hanjo und ich nun also auch ins Plaudern über seine Jugendjahre in der Stadt. 1970 war es, als er sich hier eine MZ ES 250/1 kaufte. Bis heute hat er sie, obgleich er sie mal für einen Kasten Apoldaer Bier „zurückerwerben“ musste. Aktuell baut er sie neu auf, womit er im Frühjahr fertig sein will. Die Originalfarbe ließ er eigens anmischen – ein Braunton. In der DDR gab es sie in diesem nicht zu kaufen. Offenbar handelte es sich um eine Exportmaschine, die damals unter anderem auch nach Ägypten verkauft worden sein soll.

An die Maschine will Hanjo auch insoweit beste Erinnerungen haben, als er damit in all den Jahren mit so mancher Freundin durch die Gegend fuhr. – Und natürlich seine spätere Frau, der er bis heute ebenso die Treue hält wie der alten ES.