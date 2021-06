Ein weises Herz, das zählt

Daniel Pomm schreibt zum Superwahljahr.

2021 ist ja bekanntlich Wahljahr. Im Bund und wohl auch im Land. Unser Nachbarland wählt an diesem Wochenende. Selbst in unserer Kirchengemeinde gibt es in diesen Tagen Wahlen. Egal ob auf politischer Ebene in Bund und Land, oder im innerkirchlichen Bereich – letztlich geht es immer um das gleiche: Frauen und Männer zu finden, die bereit sind sich für einen bestimmten Zeitraum in den Dienst für eine konkrete Sache nehmen zu lassen, Verantwortung für Menschen zu übernehmen, die man oft gar nicht oder nur sehr wenig kennt und ganz konkret die Gesellschaft mitzugestalten.

Gewählt wird man also nicht für sich selbst und erst recht nicht für das eigene Ego, sondern für andere – sowohl für die, die einem ganz bewusst ihr Vertrauen schenken, als auch für die, die einem skeptisch gegenüberstehen. Zumindest ist das das Ideal.

Dass es oft auch anders ist oder sein kann, wissen wir. Ein biblischer Text erzählt vom berühmten König Salomo, der sich, als er König wurde, von Gott etwas wünschen durfte. Er wählte nicht Reichtum, Macht oder langes Leben. Er bat um ein weises Herz um die Menschen gut und richtig leiten und Recht von Unrecht unterscheiden zu können.

Das ist es, was letztlich wirklich zählt und was wir allen gewählten Personen wünschen: ein offenes und weises Herz für die ihnen anvertrauten Menschen. Ihnen, aber auch uns allen. Denn auch, wenn wir vielleicht keine Wahlämter inne haben, tragen wir doch, jede und jeder auf seine Weise, Verantwortung für andere und für unsere Gesellschaft.

Bitten wir und bemühen wir uns stets um dieses weise Herz, damit auch wir Recht und Unrecht voneinander unterscheiden können.

Daniel Pomm ist Diakon in Apolda.