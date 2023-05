In Apolda stiegen Einbrecher in ein Haus ein (Symbolfoto).

Einbrecher erbeuten in Apolda Diebesgut im Wert von 10.000 Euro

Apolda. Einbrecher haben aus einem Haus in Apolda Diebesgut im Wert von rund 10.000 Euro gestohlen. Dabei entwendeten die Täter auch einige eher ungewöhnliche Sachen.

Unbekannte sind im Zeitraum zwischen dem 26. April und dem 2. Mai in ein Wohnhaus in der Dreßlerstraße in Apolda eingebrochen.

Die Diebe gelangten nach Angaben der Polizei durch das Fenster in das Gebäude und durchwühlten dort sämtliche Räume und eine angrenzende Halle.

Die Diebe stahlen aus dem Haus des 71-jährigen Eigentümers diverse persönliche Sachen, Sanitärmöbel, die Wohnwageneinrichtung und eine Wasseruhr.

Der Wert des Beutegutes liegt bei ungefähr 10.000 Euro. Die Polizei ermittelt. Zeugen sollen sich bei der Polizeiinspektion Apolda melden.

