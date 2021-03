In Apolda stiegen Einbrecher in ein Haus ein.

Apolda. Auf ein Elektrorad und Technik hatten es Einbrecher in Apolda abgesehen

Einbrecher filzen in Apolda Kellerräume

In der Nacht zu Sonntag hebelten Unbekannte die Hauseingangstür der Niemöllerstraße 4 in Apolda auf, drangen in mehrere Keller ein, berichtet die Polizei. Sie stahlen dabei ein graues Pedelec „Gaint“ im Wert von 2800 Euro, zwei Toshiba-Laptops, einen Bosch-Abbruchhammer und Fahrzeuge einer Modelleisenbahn. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Telefon: 03644/54 10 zu melden.