Einbrecher hinterlassen in Apolda Schneise der Verwüstung

In einem Wohn- und Bürohaus in Apolda gingen Einbrecher nicht gerade zimperlich zu Werke (Symbolbild).

Apolda. Einer oder mehrere Täter stiegen in ein Gebäude in Apolda ein. Auf ihrem Beutezug gingen sie nicht gerade zimperlich vor.

Eine Schneise der Verwüstung haben unbekannte Einbrecher am Wochenende in einem Gebäude in Apolda hinterlassen. Wie die Polizei mitteilte, waren sie zwischen Freitagmittag, 13 Uhr, und Montagmorgen, 7.30 Uhr, wohl über den Innenhof in das Wohn- und Bürohaus gelangt. Dafür hatten sie zwei Zugangstüren aufgebrochen. Weil der Eingang des Hauses selbst offenbar nicht zu knacken war, sei ein Fenster im Erdgeschoss aufgehebelt worden.

Im Haus traten der oder die Täter dann mehrere Türen ein und durchwühlten etliche Räume. An insgesamt acht Türen und dem aufgebrochenen Fenster entstand so ein Sachschaden von mindestens 2000 Euro. Die Beute hatte dagegen einen geschätzten Wert von 1000 Euro. Neben Bargeld klauten die Einbrecher eine Spiegelreflex-Kamera sowie diverse Computerteile.