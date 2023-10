In Apolda wurden die Scheiben von zwei Autos eingeschlagen. (Symbolfoto)

Einbrecher wird von Mieterin überrascht - Scheiben von zwei Autos in Apolda zerstört

Apolda. Die Polizei in Apolda ermittelt aktuell zu einem Einbruch in ein Haus sowie zwei zerstörten Autoscheiben. Es werden Zeugen gesucht.

Am Montagmorgen wurde in der Wilhelmstraße von einem Einbrecher eine Haustür aufgehebelt. Aus dem Hausflur stahl der Mann einen Rucksack mit einer Geldbörse samt Bargeld und diverse Dokumente. Der Einbrecher wurde von einer 40-jährigen Mieterin überrascht, worauf er in Richtung Innenstadt flüchtete.

Scheiben von zwei Autos zerstört

Im Zeitraum vom 15.10.2023 bis 16.10.2023 wurden im Heidenberg und in der Christian Zimmermannstraße bei zwei Fahrzeugen die Autoscheibe eingeschlagen. Nach Angaben der Polizei wurde aus dem einen Auto keine Gegenstände entwendet. Aus dem anderen wurden hingegen Werkzeuge, Kinderkleidung und Schuhe entwendet. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf 1000 Euro. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beträgt 450 Euro.

Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei Apolda unter der Telefonnummer 03644/541- 0 entgegen.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.