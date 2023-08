Einbruchsserie in Apolda beschäftigt die Polizei

An mehreren Wohnhäusern in Apolda machte sich ein Einbrecher zu schaffen (Symbolbild).

Apolda. In Apolda ermittelt die Polizei nach einer Einbruchsserie. Hier schlug der Unbekannte zu.

Ein Unbekannter hat am Freitag vermutlich zwischen 4 Uhr und 6 Uhr versucht, in mehrere Wohnhäuser in Apolda einzubrechen. Laut Polizei machte er sich in der August-Berger-Straße an drei Hauseingangstüren zu schaffen. Zwei Türen hielten stand, eine konnte jedoch gewaltsam geöffnet werden und der Dieb entwendete ein Fahrrad.

In der Elisenstraße waren es ebenfalls drei Einbruchsversuche. Hier hielten aber alle Türen stand, so dass niemand in die Gebäude gelangte. Schließlich versuchte der Unbekannte sein Glück noch in der Liebknechtstraße. Auch hier gelangte er oder sie nicht in das Haus. Es entstand lediglich ein Sachschaden an der Tür.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Apolda unter der Telefonnummer 03644/541-0 zu melden.

