Am Sonntag ab 15 Uhr startet das erste von drei Treffen in der Wasserburg.

Kapellendorf. Kapellendorf im Weimarer Land ist eines von drei Dörfern in Thüringen, das sich Dank eines Landeprojektes mit sich selbst beschäftigen will

Einwohner treffen sich am Sonntag zum Dorfgespräch

Ihr Dorf zum Thema machen, das wollen am Wochenende die Kapellendorfer bei einem ersten Treffen zu den Dorfgesprächen. An drei Nachmittagen beziehungsweise Abenden sollen Einwohner in gemütlicher Atmosphäre miteinander ins Gespräch kommen.